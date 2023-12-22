Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"

Спектакль пройдет 7 апреля в Karlsson Haus на Ломоносова. Начало в 12:00 и 14:30. Возрастные ограничения: 0+

Спектакль-чаепитие по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Здесь зрители встретят Безумного Шляпника и Мартовского Зайца с длинными клетчатыми ушами, Шалтая-Болтая, и конечно же, саму Алису.

Персонажи сказки "Алиса в Стране чудес" выйдут на сцену в виде шахматной доски. Герои любимого произведения будут совершать ходы по шахматному полю. А Алиса расскажет ребятам все свои секреты!

Постановка стала лауреатом фестиваля "Золотая маска".

Зрителей просят взять сменную обувь.

Фото: ВКонтакте / Театр "Karlsson Haus"