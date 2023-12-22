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Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"

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Спектакль для детей старше четырех лет пройдет 23 марта в Karlsson Haus на Ломоносова. Начало в 12:00 и 14:30. Для зрителей старше шести лет.

Спектакль-чаепитие по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Здесь зрители встретят  Безумного Шляпника и Мартовского Зайца с длинными клетчатыми ушами, Шалтая-Болтая, и конечно же, саму Алису.

Персонажи сказки "Алиса в Стране чудес" выйдут на сцену в виде шахматной доски. Герои любимого произведения будут совершать ходы, но изюминка в том, что каждая клеточка на этой доске таит в себе одну из загадочных историй, которые приключилась с Алисой в Стране чудес. И все свои секреты героиня расскажет зрителям!

Постановка стала лауреатом фестиваля фестиваля "Золотая маска".

Зрителей просят взять сменную обувь.

Фото: ВКонтакте / Театр "Karlsson Haus"

Теги: karlsson haus, дети, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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