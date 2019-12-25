Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"

Зрителей встретят главные герои сказки "Алиса в Стране чудес".

Небольшой театр Karlsson Haus ждет детей на кукольное представление. Любители слушать интересные рассказы попадут по адресу: зрители побывают на чаепитии Безумного Шляпника, Мартовского Зайца, а также Шалтая-Болтая и самой Алисы.

За необычным большим столом, похожим на шахматную доску, герои будут делать свои ходы. Это и есть самая необычная часть представления, так как каждая клеточка таит в себе удивительную историю приключений Алисы в Стране чудес.

Адрес: Театр "Karlsson Haus" (Вторая сцена), ул. Ломоносова, д. 14

Цена билета от 770 рублей.

Фото: karlssonhaus.ru