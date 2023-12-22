Спектакль "Варшавская мелодия"

В ДК им. Ленсовета 7 апреля покажут постановку с участием Марины Александровой и Антона Васильева. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Москва. Декабрь 1946-го. Виктор впервые в жизни попадает в консерваторию на концерт Шопена. В зале его соседкой оказывается студентка из Польши Гелена. В один миг судьбы персонажей навсегда переплетаются, знакомо? Как же сложатся жизни будущего винодела и певицы, смогут ли они сохранить согревающее сердце чувство?

Это трогательная история любви, разделенной советским законом о запрете на браки с иностранцами, это история о сломанных судьбах и разрушенных надеждах. Но у героев будет шанс воссоединиться. Воспользуются ли они им?

Зрители насладятся лирической историей в исполнении бесподобной Марины Александровой и харизматичного Антона Васильева. Этому спектаклю суждено стать замеченным.

Фото: Entracte