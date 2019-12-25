Спектакль "Валентинов день"

Возрастное ограничение: 12+.

Роман Самгин представляет трогательную историю двоих, душевную драму и одновременно спектакль-праздник о любви длиною в жизнь. Спектакль получился безумно нежным, несколько сложным и эмоциональным.

Развитие сюжета основано на постоянных переходах из одной ситуации в другую. Эта история поможет зрителям заглянуть в будущее и оглянуться в прошлое, она разбудит даже в самых черствых сердцах теплые и нежные чувства к героям, заставит смеяться искушенных ценителей комедии.

В ролях: Светлана Пермякова, Юлия Меньшова, Константин Юшкевич и Иван Замотаев.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com