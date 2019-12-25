Постановка Романа Габриа в театре "Мастерская".

Спектакль "В рыбачьей лодке" поставил режиссер Роман Габриа. По его словам, постановка родилась произвольным образом из стихов, зревших в режиссере долгие года.

Текст спектакля – более 40 монологов рыбаков, прообразами которых стали участники жизнеописания Иисуса, его ученики, свидетели, близкие люди. Сложный сюжет мировой истории пытается быть рассказанным просто и незамысловато, хотя за него в разные годы и эпохи брались самые именитые художники, поэты и писатели. Габриа захотел вообразить бродячего проповедника, распятого в Иерусалиме, как реального человека

Цена билета: от 800 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"