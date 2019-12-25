Спектакль "В рыбачьей лодке" поставил режиссер Роман Габриа. По его словам, постановка родилась произвольным образом из стихов, зревших в режиссере долгие года.
Текст спектакля – более 40 монологов рыбаков, прообразами которых стали участники жизнеописания Иисуса, его ученики, свидетели, близкие люди. Сложный сюжет мировой истории пытается быть рассказанным просто и незамысловато, хотя за него в разные годы и эпохи брались самые именитые художники, поэты и писатели. Габриа захотел вообразить бродячего проповедника, распятого в Иерусалиме, как реального человека
Цена билета: от 800 рублей
Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1
Фото: театр "Мастерская"
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