Спектакль "В этом милом старом доме"

Возрастное ограничение: 16+.

Герои пьесы – это три поколения с неординарными судьбами и сложными характерами. Эпохи меняются, но по-прежнему нас волнуют одни те же проблемы: любовь, ненависть, страдания, сомнения и поиск своего пути.

В центре сюжета любовный треугольник. В одном номере гостиницы поселяются две женщины. Одна из них приехала, чтобы выйти замуж за человека, которого любит, другая – чтобы навестить мужа и детей. Они и не подозревают, что речь идет об одном мужчине. Вскоре обе встретятся с ним в милом старом доме на берегу моря. Сумеет ли одна из героинь быть счастлива, а другая отстоять свое право на семью и любовь?

Длительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru