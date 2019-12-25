Спектакль "В этом милом старом доме"

Возрастное ограничение: 16+.

В центре сюжета любовный треугольник. В одном номере гостиницы поселяются две женщины. Одна из них приехала, чтобы выйти замуж за человека, которого любит, другая – чтобы навестить мужа и детей, которых оставила. Женщины и не предполагают, что бурно обсуждают одного и того же мужчину. Вскоре обе встретятся с ним в милом старом доме на берегу моря. Сумеет ли одна из героинь отказаться от своего счастья или будет отстаивать свое право на любовь?

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru