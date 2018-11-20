Спектакль "В день свадьбы"

В Молодежном театре на Фонтанке покажут постановку "В день свадьбы"

Постановщик Семен Спивак воплотил на сцене пьесу Виктора Розова "В день свадьбы". Этот известный в прошлом спектакль не так часто ставится в России сегодня. Актеры петербургского театра доказывают, что произведение Розова достойно зрительского внимания и высоких оценок со стороны критиков.

Герои на сцене Молодежного театра на Фонтанке будут решать сложные вопросы о любви, дружбе и предательстве. И накануне свадьбы жених и невеста проверят свои чувства, а также обсудят не очень популярные сейчас понятие чести, самопожертвования и бескорыстности. Развязка закрученного сюжета удивит даже опытных театралов.

Продолжительность: 3 часа. Идет с одним антрактом на малой сцене.