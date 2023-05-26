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Спектакль "Утоли моя печали"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Утоли моя печали"

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Спектакль "Утоли моя печали" представят 27 декабря в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Утоли моя печали" о семье и для семьи. Обстоятельства постановки разведут поколения по разным странам, из-за чего ухудшится понимание друг друга. 

Зрителю напомнят о самом сокровенном и главном – о семье, ведь близкие любят человека просто за то, что он есть. Сюжет навеян обычной историей из жизни советской семьи. В ее составе есть дочь, мама-лидер, постоянно работающий папа и добрая бабушка. Дочь выходит замуж за уроженца Германии и переезжает в Дрезден.

А спустя 20 лет дом не меняется, и когда дочь уже со своей семьей прилетает навестить родителей, начинаются конфликты "отцов и детей". В финале все мирятся. 

Фото: teatrvfk.ru 

Теги: комедия, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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