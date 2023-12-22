Спектакль "Утоли моя печали"

Постановку покажут в театре им. В. Ф. Комиссаржевской 2 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В спектакле театра им. В. Ф. Комиссаржевской "Утоли моя печали" раскрываются темы любви, недопонимания в семье и времени. Сюжет навеян обычной историей из жизни простой советской семьи: дочь-подросток, мама-лидер, вечно работающий папа, добрая бабушка, ссоры по мелочам и душевные чаепития по вечерам. Ребенок становится взрослым и покидает родительское гнездо. Девушка выходит замуж за немца и улетает жить в Дрезден.

Спустя 20 лет дочь возвращается на родину, к семье. Дома все осталось по-прежнему: шум телевизора, чай и простенькая квартира. Изменилась только атмосфера: теперь здесь живут пожилые люди, которые всегда ждут звонка из-за границы от любимой девочки, которая уже стала совсем взрослой. Героиня приехала домой с сыном. Мальчик вырос в абсолютно другой обстановке, впитал другие ценности... Смогут ли когда-то близкие люди вновь стать семьей? И кто поможет им?

Фото: ВКонтакте / Театр им. В. Ф. Комиссаржевской