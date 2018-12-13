Лирическая комедия из современной жизни в театре имени В.Ф.Комиссаржевской.

На сцене театра имени В.Ф.Комиссаржевской пройдет спектакль "Утоли моя печали" под руоводством режиссера Г.Корольчука. В главных ролях народные артисты Г.Короткевич, России И.Краско, Г.Корольчук, О.Белявская, Н.Четверикова, А. Анисимов, К.Демидов, И.Васильев, Ю.Ершов.

Зрителям покажут обычную советскую семью, где мама-лидер, папа, дочь-подросток и добрая бабушка - несделанные уроки, ссоры и примирения, ежедневная суета. Это лирическая комедия из современной жизни, обстоятельства которой зачастую разводят поколения по разным странам.

Спектакль идет с одним антрактом.