Спектакль "Трое в парке, не считая собаки"

По сюжету спектакля встречаются Он, Она, его сестра и Персик. Она привлекательна, Он тоже. Все Они увиделись в сквере, Он первый с ней заговорил, а Она не ответила. Тогда Он пошутил, но Она не рассмеялась. Так началась их история: Он любит ее, Она любит Персика. Ему придется добиваться расположения любимой женщины, завоевывать ее.
Кроме того, эта история о том, как самая невероятная мечта может стать реальностью. Важно только набраться смелости и сделать шаг вперед.
Фото: yauza-palace.ru
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