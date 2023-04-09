Спектакль "Трое в парке, не считая собаки" представят 22 марта во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля встречаются Он, Она, его сестра и Персик. Она привлекательна, Он тоже. Все Они увиделись в сквере, Он первый с ней заговорил, а Она не ответила. Тогда Он пошутил, но Она не рассмеялась. Так началась их история: Он любит ее, Она любит Персика. Ему придется добиваться расположения любимой женщины, завоевывать ее.

Кроме того, эта история о том, как самая невероятная мечта может стать реальностью. Важно только набраться смелости и сделать шаг вперед.

Фото: yauza-palace.ru