Возрастное ограничение: 16+.

Невероятно красивый и доступный спектакль "Три сестры" был поставлен художественным руководителем МДТ-Театра Европы Львом Додиным по мотивам одноименной пьесы Антона Павловича Чехова. Сюжет выстроен настолько просто, что все зрители без труда смогут прочувствовать и понять каждого героя известного произведения. Это история о счастье, недостижимом и далеком, о бесплодных мечтах, иллюзиях, в которых проходит вся жизнь, о будущем, которое так и не наступает никогда.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru