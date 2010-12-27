Спектакль "Трагедия мстителя"

Действия разворачиваются в Италии, полной загадок и опасностей.

События в "Трагедии мстителя" развиваются в Италии. Навстречу опасностям отправляется главный герой Виндиче по имени "Мститель" . Его мучает жажда мести за смерть невесты.

Литературная основа спектакля - пьеса современника Шекспира Томаса Мидлтона. Он говорит с нами о коррумпированных чиновниках, об обществе, одержимом похотью, славой, деньгами и положением в свете, а также другими грехами. Все герои носят "говорящие" имена - "Сверхпустой", "Честолюбивый", "Распутник" и так далее.

Постановки английского режиссера Деклана Доннелланома уже ни раз проходили в России. В этот раз спектакль проходит в рамках Театральной олимпиады.

Место: Александринский театр

Цена: от 600 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: culture.ru