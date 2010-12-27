Спектакль "Топливо" в постановке Семена Александровского

О судьбе классика нанотехнологий, одного из самых успешных предпринимателей нашей страны — Давида Яна.

В основе постановки – современный роман, автором которого стал не писатель и не драматург, а некогда обычный программист Давид Ян.Спектакль поставил режиссер Семен Александровский после большого интервью, которое взяли у изобретателя. В ходе этого откровения зритель узнает о том, как уроженец Еревана, молодой физик стал учредителем крупнейшей IT-компании "ABBYY".

Место: Театральная площадка "Скороход" (Московский просп., д. 107, к. 5, 4-й этаж)

Цена: 700–1400 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: ВК/ Площадка Скороход