Спектакль "Тысячелистник"

Возрастное ограничение: 6+.

"Тысячелистник" – это спектакль-путешествие. В зале будет потушен свет и расставлена инсталляция из бумажных скульптур. Зрители будут сами себе освещать путь карманными фонариками и тем самым оживлять декорации сказки.

Звук колокольчика соберет всех вокруг стола, где Автор расскажет короткую историю. При этом он не произнесет ни одного слова. Он будет лишь перелистывать страницы книги, из которой будут появляться, как чертики из коробочки, бумажные персонажи. Сюжет намечен лишь штрихами – это как следы на снегу или сад расходящихся тропинок.

Всего историй будет пять. В промежутках между ними зрители будут бродить по сумрачному лесу, искать уже знакомых бумажных персонажей и мысленно дописывать их истории.

Время: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Продолжительность: 1 час

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru