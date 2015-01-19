Спектакль "Ты, я и правда" представят 26 декабря в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцене театра артисты сыграют французскую комедию про любовь, страсть и измену, флирт и кокетство, а также про сомнения и выбор. Автором пьесы является Флориан Зеллер.

В этом спектакле речь пойдет о двух семейных парах: о Мишеле с Лоранс и Поле с Алисой. Молодые люди – близкие друзья и теннисисты. Игра настолько увлекательна для них, что уже никто не помнит, в какой момент смена партнеров на корте переросла в личные отношения.

Так, режиссер Андрей Сидельников сравнит взаимоотношения героев с игрой в теннис.

Фото: akimovkomedia.ru