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Спектакль "Ты, я и правда"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ты, я и правда"

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Спектакль "Ты, я и правда" представят 26 декабря в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцене театра артисты сыграют французскую комедию про любовь, страсть и измену, флирт и кокетство, а также про сомнения и выбор. Автором пьесы является Флориан Зеллер. 

В этом спектакле речь пойдет о двух семейных парах: о Мишеле с Лоранс и Поле с Алисой. Молодые люди – близкие друзья и теннисисты. Игра настолько увлекательна для них, что уже никто не помнит, в какой момент смена партнеров на корте переросла в личные отношения. 

Так, режиссер Андрей Сидельников сравнит взаимоотношения героев с игрой в теннис. 

Фото: akimovkomedia.ru 

Теги: комедия, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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