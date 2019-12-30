Спектакль "Теща браку не помеха!"

Возрастное ограничение: 16+.

ДК Выборгский представляет уморительную музыкальную комедию, ставшую почти инструкцией от психолога под именем теща. Режиссер Роман Камхен подготовил постановку с интригующим сюжетом на семейно-бытовую тему. Этот спектакль непременно повеселит как женскую половину зала, так и мужскую. Будьте готовы к раздору и ссорам зрелой пары, хитроумным планам тещи и конечно же хэппи-энду.

В ролях: Любовь Коняева, Татьяна Беляева, Александр Волков, Денис Портнов, Автор Лилия Моцарь

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com