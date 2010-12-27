Спектакль "Тарас"

"Балтийский Дом" сыграет спектакль по мотива повести "Гоголя".

В "Балтийском доме" сыграют спектакль по повести Н.В. Гоголя "Тарас". Режиссером постановки выступил молодой режиссер Сергей Потапов, драматургом - Михаил Башкиров.



По словам постановщика, текст русского писателя полностью переосмыслен и осовременен.Из оригинальной повести сохранена только центральная сюжетная линия. Как и у классика, Тарас - отец двух сыновей, Остапа и Андрея, решает отвезти их на Родину и провести по местам боевой славы. В дальнейшем же мотивы не перекликаются с оргинальный действием Гоголя, а герои обретают собственные мысли, желания, что создает интересные и неожиданные повороты.



Постановка "Тарас" повествует о тщетности иллюзий, об жестоких уроках жизни, о любви. О разрушающей любви к войне, о боли, утратах и их принятии. Мощный финал станет для зрителей своего рода откровением. Каждый вынесет из постановки что-то свое.