Спектакль "Таня"

Постановку покажут 19 мая в Балтийском доме. Начало в 15:00. Для зрителей старше 16 лет.

Молоденькая Таня безумно любила своего мужа, талантливого инженера Германа. Ради любимого она она ушла из медицинского, перестала общаться с друзьями и полностью погрузилась в работу супруга. Она целыми днями сидела над чертежами мужа. Но однажды узнала, что тот, ради которого она бросила все, предал ее. Герман полюбил другую женщину.

Как жить дальше, когда идеальная картина мира разрушена? Режиссер Вацлав Дембовский сравнивает свой спектакль с хорошим сеансом психотерапии, который поможет справиться с проблемами и выйти победителем из самых сложных ситуаций.

Фото: Балтийский дом (сайт)