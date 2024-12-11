Спектакль "Свободная пара" представят 9 января во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

По сюжету спектакля супруг предложил своей жене жить в браке по законам свободной пары, то есть без взаимных обязательств в верности. Мужчина заявил, что только так можно сохранить долгие отношения. Однако он и не предполагал, что когда-нибудь и его супруга воспользуется договором и заведет любовника.

Современный итальянский драматург Дарио Фо превратил историю в искрометную комедию, которая преисполнена глубокого смысла. Персонажи постановки задаются вечными вопросами.

Фото: tagankateatr.ru