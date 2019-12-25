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Спектакль "Свободная пара"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Свободная пара"

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Возрастное ограничение: 12+.

Яркая комедия поставлена по произведениям современного итальянского драматурга Дарио Фо. Герои спектакля проигрывают публике  свою многолетнюю семейную жизнь, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен приемом "театр в театре". Зрители становятся непосредственными свидетелями по "делу о супружеской неверности".

В ролях: Мария Аронова и Борис Щербаков

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvdk.ru

Теги: дк выборгский, мария аронова, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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