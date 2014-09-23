Спектакль "Свидетель обвинения"

Постановку покажут в "Балтийском доме" 20 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Премьера спектакля по детективу Агаты Кристи "Свидетель обвинения". Данила Травин стал сценографом спектакля. Главные роли исполнят Анатолий Дубанов, Клавдия Белова, Роман Дрябло, Елена Карпова, Анастасия Подосинникова, Станислав Шапкин.

По словам приглашенного режиссера Владимира Жукова, спектакль представляет собой игру в Англию 40-х годов прошлого века. Отметим, что произведение несколько раз экранизировали. По мнению писательницы Агаты Кристи, лучшим фильмом стал "Свидетель обвинения" 1957 года, который снял американский режиссер Билли Уайлдер.

Постановку покажут в "Балтийском доме" 20 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Премьера спектакля по детективу Агаты Кристи "Свидетель обвинения". Постановку покажут в театре "Балтийский дом". Об этом сообщили в ТАСС.

Данила Травин стал сценографом спектакля. Главные роли исполнят Анатолий Дубанов, Клавдия Белова, Роман Дрябло, Елена Карпова, Анастасия Подосинникова, Станислав Шапкин.

По словам приглашенного режиссера Владимира Жукова, спектакль представляет собой игру в Англию 40-х годов прошлого века. Отметим, что произведение несколько раз экранизировали. По мнению писательницы Агаты Кристи, лучшим фильмом стал "Свидетель обвинения" 1957 года, который снял американский режиссер Билли Уайлдер.

Фото: baltic-house.ru