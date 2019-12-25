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Спектакль "Страсти по-итальянски"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Страсти по-итальянски"

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Возрастное ограничение: 16+.

Один любитель бесцельно побродить по улицам околдован женщиной, которая каждое утро любит понежиться в ванной прямо на балконе своей квартиры. Оказывается, она совсем не против провести с ним ночь, но только за 10 тысяч лир и возле трупа своего мужа.

На соседней улочке скучает  фотограф в своем маленьком фотоателье. К нему забредает влюбленная парочка. Не успевает фотограф найти нужное освещение, как Амур ранит его прямо в нежное итальянское сердце.

Продолжительность: 1 час 25 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com

Теги: италия, спектакль, театр комедианты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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