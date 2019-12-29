Спектакль "Страсти по дивану"

Эта пьеса посвящение любви. Четыре женщины, взрослея и старея, невольно повторяют друг друга. Это вечная история матери и дочери, проходит со взаимными обидами, претензиями, эгоизмом из поколение в поколение. И никто не пытается стать чуть добрее, терпимее и мудрее.
Композиция пьесы напоминает музыкальную форму рондо и не сразу дает понять, что все героини на сцене – одна семья, а часть пьесы – воспоминания.
Цена: 500 рублей
Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская ул., 19
Фото: театр имени Комиссаржевской
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