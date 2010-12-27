Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Странная миссис Сэвидж" поставлен по пьесе Джона Патрика. В центре сюжета жизнь одной пожилой вдовы Этель Сэвидж. Она решает создать фонд, который осуществляет заветные мечты самых разных людей. Однако приемные дети решили, что мать помешалась и лишилась рассудка. Они помещают женщину в сумасшедший дом и берут ее под опеку.

В клинике Этель начинает воспринимать действительность с совсем другой стороны. Она заводит себе местных друзей. Тем временем ее дети все чаще пытаются выведать, куда мать спрятала свои средства. Но женщина для потехи водит их за нос, вынуждая детей совершать безумные поступки ради миллионов.

Адрес: Молодежный театр на Фонтанке, набережная реки Фонтанки, 114

Фото: bileter.ru