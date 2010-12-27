Спектакль "Страх любовь отчаяние"

Возрастное ограничение: 18+.

Действие происходит в 1930-е гг. в Германии. Интеллигенция живет обыденной жизнью, обсуждая за бокалом пива дела и события. За каждой, даже вскользь брошенной фразой, чувствуется нарастающая тревога перед надвигающейся волной нетерпимости, ненависти и разрушения под названием "фашизм". Еще немного и мир изменится. Тяжелые танки начнут крушить жизни и судьбы людей, не щадя никого за баррикадами.

В спектакле "Страх любовь отчаяние" Лев Додин мастерски переплел два произведения Бертольта Брехта — "Страх и отчаяние Третьей империи" и "Разговоры беженцев". Художник Александр Боровский выстроил во всю высоту сцены модернистский фасад с разбитыми окнами. На этом фоне разыгрывается серия почти статичных диалогов, остро рифмующихся с российской современностью.

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: МДТ-Театр Европы, улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.com