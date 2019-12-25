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Спектакль "Страдания юного Вертера"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Страдания юного Вертера"

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ТЮЗ им. А.А.Брянцева.

Режиссер Б.Гёргюн наполнил спектакль "Страдания юного Вертера" современными реалиями. Таким образом история, которая уже стала гимном романтиков, стало понятнее и ближе для аудитории. Спектакль ориентирован на молодежную аудиторию и призван поддерживать интерес молодых зрителей к произведениям мировой классики.

Сентиментальный роман в письмах Иоганна Вольфганга Гёте 1774 года рассказывает о переживаниях молодого человека, который заканчивает жизнь самоубийством.

В ролях:
Вертер — Фёдор Федотов
Лотта — Анна Слынько

Спектакль идет без антракта.

Фото:ТЮЗ им. А.А.Брянцева

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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