ТЮЗ им. А.А.Брянцева.

Режиссер Б.Гёргюн наполнил спектакль "Страдания юного Вертера" современными реалиями. Таким образом история, которая уже стала гимном романтиков, стало понятнее и ближе для аудитории. Спектакль ориентирован на молодежную аудиторию и призван поддерживать интерес молодых зрителей к произведениям мировой классики.

Сентиментальный роман в письмах Иоганна Вольфганга Гёте 1774 года рассказывает о переживаниях молодого человека, который заканчивает жизнь самоубийством.

В ролях:

Вертер — Фёдор Федотов

Лотта — Анна Слынько

Спектакль идет без антракта.

Фото:ТЮЗ им. А.А.Брянцева