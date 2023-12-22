Спектакль "Стеклянный зверинец"

Постановку покажут 31 мая в театре "Мастерская". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Маленькая американская семья мечтает о счастливой жизни. Стареющая красавица Аманда и двое её взрослых детей, Том и Лаура, несчастны. Герои абстрагируются от реальности, погружаясь в миры воспоминаний и фантазий. Аманда постоянно возвращается мыслями и разговорами во времена своей обеспеченной юности, Лаура не желает видеть ничего, кроме своей коллекции стеклянных зверушек, а Том мечтает бросить скучную работу и уехать прочь, чтобы начать все с чистого листа. Все трое считают, что есть какая-то другая, кажется, настоящая жизнь, полная радости и интересных приключений. Герои не хотят брать ответственность за собственное счастье и продолжают унывать.

Одну из самых репертуарных пьес Уильямса Дмитрий Хохлов трактует как историю побега. Режиссёр предлагает зрителю осмыслить природу ухода от реальности, причину неготовности человека принимать собственную судьбу.

Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"