Спектакль "Спасти рядового Гамлета"

Спектакль пройдет 8 июня в ДК "Выборгский", начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Гастролирующая труппа артистов готовится к постановке "Гамлета" Шекспира, но артист, играющий Гамлета, не прибывает. Отменить спектакль невозможно. Но внезапно на помощь приходит "заезжая звезда" города. Зрители станут свидетелями многожанрового представления, где переплетутся песни, танцы, юмор, ирония и искромётный юмор легендарного народного артиста РФ Юрия Стоянова. Не упустите возможность провести вечер в приятной обстановке! Фото: ВКонтакте / ДК имени Ленсовета