Спектакль "Спасатель"

Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за дни, прожитые без счастья, любви и радости. Счастье. Как оно желанно, и как может быть недостижимо. Или это неправда? От чего зависит счастье: от каких-то неведомых сил и обстоятельств, а от нас самих? Так как же стать по-настоящему счастливым?
В ролях: Геннадий Хазанов, Фёдор Добронравов, Александра Розовская
Продолжительность: 1 час 45 минут
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15
Фото: dkvdk.ru
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