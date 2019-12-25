Спектакль "Спасатель"

Возрастное ограничение: 16+.

Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за дни, прожитые без счастья, любви и радости. Счастье. Как оно желанно, и как может быть недостижимо. Или это неправда? От чего зависит счастье: от каких-то неведомых сил и обстоятельств, а от нас самих? Так как же стать по-настоящему счастливым?

В ролях: Геннадий Хазанов, Фёдор Добронравов, Александра Розовская

Продолжительность: 1 час 45 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvdk.ru