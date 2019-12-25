Постановка в знак солидарности с неговорящими людьми.

Спектакль "Сотворившая чудо" коллектив театра имени Ленсовета сыграет в знак солидарности с людьми, которые не используют для общения речь. Постановка созвучна Месяцу альтернативной коммуникации, традиционно проходящему в октябре. Акция привлекает внимание общества к проблеме изолированности неговорящих людей.

Это история о слепоглухонемой девочке Элен Келлер, чье имя, писательницы и художницы, станет национальной гордостью США. История обучения Келлер превратится в сенсацию и легенду XIX века. Глубокая и пронзительная пьеса вышла из-под пера драматурга Уильяма Гибсона, взявшего за основу реальную историю. Так и получилась постановка об учителе и ученике, борьбе за личность.

Цена билетов: от 400 рублей

Место: Большая сцена Театра им. Ленсовета, Владимирский пр-т, 12

Фото: Театр им. Ленсовета