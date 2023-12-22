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Спектакль "Сон в белую ночь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Сон в белую ночь"

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Постановку покажут 29 мая в Театре на Литейном. Начало в 19:00. Возрастные ограничения: 16+

Эта драма – режиссерский дебют заслуженного артиста России Александра Рязанцева на сцене родного театра. Насладитесь постановкой о смысле жизни и выборе, который определяет настоящую жизнь людей. 

Петербург, белые ночи и любовь. В городе на Неве встречаются две женщины и двое мужчин – талантливый неудачник, амбициозный соперник, бывшая и нынешняя жена и молодая мечтательница из Москвы. Герои спорят о таланте и поиске себя в этом мире. Любимая фраза главного героя "Так неужели сад завянет?" становится главным призывом и заклинанием, с помощью которого он пытается сохранить себя среди пошляков. 

Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"

Теги: сон в белую ночь, спектакль, театр на литейном
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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