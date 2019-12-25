Театр "На Литейном".

Театр "На Литейном" покажут спектакль "Сон в белую ночь". Этот спектакль – режиссерский дебют заслуженного артиста России Александра Рязанцева на сцене родного театра.

Споры героев о таланте и поиске себя в этом мире оказываются для режиссера спектакля притчей о смысле жизни и выборе, который, в конечном итоге, определяет настоящую жизнь каждого из них.

Премьера – 29 января 2015

Спектакль идет с одним антрактом.

Спектакль ведёт Ольга Белькович.

Фото:Театр "На Литейном".