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Спектакль "Сон в белую ночь"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Сон в белую ночь"

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Театр "На Литейном".

Театр "На Литейном" покажут спектакль "Сон в белую ночь". Этот спектакль – режиссерский дебют заслуженного артиста России Александра Рязанцева на сцене родного театра.

Споры героев о таланте и поиске себя в этом мире оказываются для режиссера спектакля притчей о смысле жизни и выборе, который, в конечном итоге, определяет настоящую жизнь каждого из них. 

Премьера – 29 января 2015

Спектакль идет с одним антрактом.

Спектакль ведёт Ольга Белькович.

Фото:Театр "На Литейном".

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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