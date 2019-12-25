  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Сон в белую ночь"
Сегодня, 19:00
451
himif

Спектакль "Сон в белую ночь"

0 0

Белая ночь и споры о смысле жизни.

Эта постановка – режиссерский дебют заслуженного артиста России Александра Рязанцева. 

В белую ночь в Петербурге встречаются две женщины и двое мужчин. В компании оказываются талантливый неудачник, амбициозный соперник, бывшая и настоящая жена, и молодая мечтательница-москвичка. Герои спорят о таланте и поиске себя в мире, рождая целую притчу о смысле жизни. И что значит таинственная фраза "Так неужели сад завянет"?

Цена: от 700 рублей

Место: театр "На Литейном", Литейный пр., д. 51

Фото: театр "На Литейном"

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии