Спектакль "Сон в белую ночь"

В Театре на Литейном покажут интерпретацию истории Алексея Яковлева.

На основной сцене Театра на Литейном презентуют премьеру сезона "Сон в белую ночь". Постановка создана на основе художественного произведения "Островитянин". Пьеса написана Алексеем Яковлевым. Режиссером спектакля выступил заслуженный артист России Александр Рязанцев. Это дебют актера на сцене родного театра.

Сюжет спектакля рассказывает о встрече двух женщин и двух мужчин. Автор определил их роли как "талантливыйнеудачник". "амбициозный соперник", "бывшая и натоящая жена" и "мечтательница из Москвы". Герои спорят о предназначении человека, поиске себя в этом мире, о важности выбора.

Продолжительность постановки: 2 часа. Идет с одним антрактом.