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Спектакль "Сон об осени"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Сон об осени"

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В Театре им. Ленсовета 25 апреля развернется настоящая драма. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет

Постановка "Сон об осени" — история о попытках вернуть любовь, прерванную в самом начале ее развития. Спустя много лет влюбленные встречаются снова. Она так и не нашла спутника жизни, а он обзавелся семьей, но никогда не забывал о первой любви. Чтобы быть вместе, героям придется путешествовать по другим мирам. Убегая от печальной реальности, они окажутся в мире  снов и фантазий, переигрывая свою судьбу заново. 

На сцену выйдут Виталий Куликов, Ольга Муравицкая, Лаура Пицхелаури, Сергей Волков. Режиссер — Юрий Бутусов. 

Фото: ВКонтакте / Театр Ленсовета (Юлия Смелкина)

Теги: сон об осени, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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