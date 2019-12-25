Спектакль "Сон об осени"

Возрастное ограничение: 18+.

Это драма о любви, об упущенных возможностях и страхе перемен. Он и Она пронесли любовь друг к другу через всю жизнь, но так и не смогли быть вместе. Она одинока, Он – "счастливый" семьянин с устроенным бытом и любящими родными, а также с невозможностью вырваться из рутины искусственного "счастья" ради настоящего. Герой сам себе ставит рамки, которые не в состоянии преодолеть.

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru