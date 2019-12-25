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Спектакль "Солярис"
Сегодня, 19:00
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smirenny

Спектакль "Солярис"

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Спектакль идет два с половиной часа.

На сцене "Приюта комедианта" покажут спектакль режиссера Юрия Смекалова.

Балетный спектакль представляет собой продолжение размышлений, заложенных в знаменитом фантастическом одноименном романе Станислава Лема. Зритель погрузится в футуристическую атмосферу благодаря психоделической музыке, необычному реквизиту и темноте. 

Психоделическая музыка, устремление вдаль, футуристический реквизит и темнота — все, чтобы спектакль странного качества произвел впечатление на неокрепшего зрителя. 

Возрастное ограничение: 16+

Когда: 30 ноября в 19:00

Где: "Приют комедианта", Садовая, 27/9

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Категории: Куда сходить в Петербурге,

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