Спектакль "Солярис"

На сцене "Приюта комедианта" покажут спектакль режиссера Юрия Смекалова.
Балетный спектакль представляет собой продолжение размышлений, заложенных в знаменитом фантастическом одноименном романе Станислава Лема. Зритель погрузится в футуристическую атмосферу благодаря психоделической музыке, необычному реквизиту и темноте.
Психоделическая музыка, устремление вдаль, футуристический реквизит и темнота — все, чтобы спектакль странного качества произвел впечатление на неокрепшего зрителя.
Возрастное ограничение: 16+
Когда: 30 ноября в 19:00
Где: "Приют комедианта", Садовая, 27/9
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