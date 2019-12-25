Спектакль "Солярис"

Спектакль идет два с половиной часа.

На сцене "Приюта комедианта" покажут спектакль режиссера Юрия Смекалова.

Балетный спектакль представляет собой продолжение размышлений, заложенных в знаменитом фантастическом одноименном романе Станислава Лема. Зритель погрузится в футуристическую атмосферу благодаря психоделической музыке, необычному реквизиту и темноте.

Психоделическая музыка, устремление вдаль, футуристический реквизит и темнота — все, чтобы спектакль странного качества произвел впечатление на неокрепшего зрителя.

Возрастное ограничение: 16+

Когда: 30 ноября в 19:00

Где: "Приют комедианта", Садовая, 27/9