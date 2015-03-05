Спектакль "Сокровища флинта" покажут 14 марта в КДЦ "Московский", 26 марта – в КЗ "Победа" в Гатчине, а 29 марта – в КДЦ "Максим". Начало – в 19:00, 18:00 и 12:00 соответственно. Для зрителей старше 12 лет.

Зрители отправятся вместе с героями в увлекательное путешествие: они сразятся со злом, испытают боль предательства, а также откроют ценность настоящей дружбы. Главное, гости будут вовлечены в поиски сокровища.

Этот музыкальный спектакль поставил главный режиссер Филармонии для детей и молодежи Мурат Калов. Новую силу сюжет приобретает благодаря либретто Олега Ернева, хореографии балетмейстера Карины Петрусенковой, сценографическим решениям и костюмам Карины Автандиловой. Музыку написал композитор Мурат Кабардоков, исполнит композиции симфонический оркестр под управлением Михаила Голикова.

Билеты на постановку 14 марта, 26 марта и 29 марта доступны по ссылкам.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия