Спектакль "Сокровища флинта"

Зрители отправятся вместе с героями в увлекательное путешествие: они сразятся со злом, испытают боль предательства, а также откроют ценность настоящей дружбы. Главное, гости будут вовлечены в поиски сокровища.
Этот музыкальный спектакль поставил главный режиссер Филармонии для детей и молодежи Мурат Калов. Новую силу сюжет приобретает благодаря либретто Олега Ернева, хореографии балетмейстера Карины Петрусенковой, сценографическим решениям и костюмам Карины Автандиловой. Музыку написал композитор Мурат Кабардоков, исполнит композиции симфонический оркестр под управлением Михаила Голикова.
Билеты на постановку 14 марта, 26 марта и 29 марта доступны по ссылкам.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все