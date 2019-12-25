Спектакль "Собачье сердце" представят 10 марта в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль является лауреатом премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший спектакль. Большая форма". Впервые повесть М. А. Булгакова была поставлена Генриеттой Яновской в 1987 году. Спустя более чем 30 лет режиссер Антон Федоров предложил свое прочтение произведения на сцене театра.

Для постановщика "Собачье сердце" оказывается новым материалом, и это – режиссерский принцип. Чем более знакомым кажется текст, тем больше поводов для разговора он предлагает.

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