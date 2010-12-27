Спектакль "Собачье сердце"

На сцене театра "Приют комедианта" покажут постановку Максима Диденко на повесть Булгакова "Собачье сердце".

Петербургский театр "Приют Комедианта" представляет спектакль по роману Булгакова о том, кого породили во время революции - "Собачье сердце".

Эта история о профессоре Преображенском, который решил пересадить человеческий гипофиз собаке. Пес превратился в человека, но революция отложила на нем свой отпечаток. Максим Диденко, один из лидеров молодого поколения, поставил свой первый спектакль на сцене "Приюта комедианта". Постановщик докажет, что у такого произведения нет срока давности.

Продолжительность постановки:2,5 часа. Идет с одним антрактом.