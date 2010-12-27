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Спектакль "Собачье сердце"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Собачье сердце"

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На сцене театра "Приют комедианта" покажут постановку Максима Диденко на повесть Булгакова "Собачье сердце".

Петербургский театр "Приют Комедианта" представляет спектакль по роману Булгакова о том, кого породили во время революции - "Собачье сердце". 

Эта история о профессоре Преображенском, который решил пересадить человеческий гипофиз собаке. Пес превратился в человека, но революция отложила на нем свой отпечаток.  

Максим Диденко, один из лидеров молодого поколения, поставил свой первый спектакль на сцене "Приюта комедианта". Постановщик докажет, что у такого произведения нет срока давности.

Продолжительность постановки:2,5 часа. Идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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