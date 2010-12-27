Спектакль "Собачье сердце"

Выдающийся хирург профессор Преображенский решается на рискованный эксперимент по трансплантации человеческого гипофиза собаке. Пересадка удается: орган приживается, пес принимает человеческое обличье, приобретает способности говорить и принимать решения. Медицинская революция, совершенная профессором Преображенским, равно как и революция октябрьская, случившаяся незадолго до событий, описанных в романе Булгакова, породили абсолютно новый тип человека.



Сегодня, спустя 100 лет после Великого Октябрьского переворота, мы можем проанализировать и понять к чему же привели нас эти новые, рожденные революционными бурями люди, а главное — как много общего осталось между ними и нами. Кто мы? Очередные новые люди, созданные "Перестройкой"? Или прямые потомки и достойные наследники династии "Шариковых" и "Швондеров".



"Приют комедианта" продолжает свое сотрудничество с интереснейшими молодыми режиссерами страны, свежий взгляд которых раскрывает новые смыслы классических текстов. Именно они доказывают, что классика актуальна во все времена, а значит — вечна.

Продолжительность - 2 часа 30 минут, 1 антракт.

Фото: pkteatr.ru