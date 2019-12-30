Спектакль "Снежная королева"

Возрастное ограничение: 5+.

Сказка о Снежной королеве – одна из самых знаменитых сказок Ханса-Кристиана Андерсена. Все мы помним об осколках волшебного зеркала, разлетевшихся по всей земле, о девочке Герде, отправившейся на поиски своего названного братца Кая, о таинственной Снежной Королеве, о Маленькой Разбойнице и о колдунье-Лапландке.

Спектакль Кукольного театра сказки - это история Андерсена о верности и любви. Любви, способной изменить окружающий мир и преодолевающей все преграды.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Кукольный театр сказки, Московский проспект, 121

Фото: teatrskazki.spb.ru