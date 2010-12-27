Спектакль "Слоненок"

Возрастное ограничение: 4+.

Добрая и удивительная история о любопытном Слоненке основана на сказке знаменитого английского писателя Редьярда Киплинга и поставленная еще самим Виктором Сударушкиным в 1964 году.

События, о которых узнают малыши, произошли давным-давно, когда у слонов вместо хобота был только крошечный нос. Жил на свете ужасно любопытный Слоненок. Своими постоянными расспросами "Зачем" и "Почему" он замучил всех зверей вокруг, за что каждый раз получил вместо ответов тумаки. Однако была среди них птица Коло-Коло, которая объяснила Слоненку, что эти звери ничего не знают и именно поэтому не отвечают, а лишь злятся и дерутся. Но любопытство главного героя сказки было не унять, и однажды он отправился за ответом к крокодилу. О необычайном и опасном приключении Слоненка и о том, как он в итоге приобрел замечательный хобот, вы узнаете из постановки Большого театра кукол.

Время: 11:30, 14:00

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru