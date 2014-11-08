Спектакль "Слишком женатый таксист"

По сюжету спектакля авария выбивает героя Джона Смита из графика, также запускается череда нелепых ситуаций.
Таксист на деле не так прост: у него два дома и две жены, и они не догадываются о существовании друг друга. На боевой Мэри персонаж женился в мэрии, а с инфантильной Барбарой венчался в церкви. Так, он жил по четкому плану до ДТП.
Кроме того, Джон Смит по ошибке дал полицейским два разных домашних адреса, и в тот же момент две женщины заявили о пропаже своих супругов. Чем больше мужчина врет, тем больше накаляется обстановка.
Фото: comedytheatre.ru
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