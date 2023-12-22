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Спектакль "Слишком женатый таксист"
Сегодня, 16:58
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Спектакль "Слишком женатый таксист"

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В ДК "Выборгский" 30 марта покажут увлекательную комедию. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Эта головокружительная комедия положений начинается с того, что обычный таксист по имени Джон Смит попадает в аварию. Но оказывается, что у него есть две жены и два дома, и каждая из женщин считает его примерным семьянином. Джон успевает уделять время каждой из своих жен: утром занимается одной, а вечером — другой.

Но когда Джон попадает в аварию, его начинают разыскивать обе жены, а также любопытные журналисты и следователи. Джон пытается найти выход из этой ситуации и продолжает врать, что приводит к комическим последствиям. Чем больше он врет, тем больше накаляется обстановка.

В ролях: Тимур  Еремеев, Светлана Пермякова, Андрей Шугов, Александр Якин, Валерия Федорович, Антон Косточкин, Сергей Федюшкин, Татьяна Афанасьева, Сергей Ефремов, Алина ЛанинаМирослава Карпович, Марина Соколова, Владислав Аргун, Дмитрий Морозов.

Фото: Выборгский дворец культуры (официальный сайт)

Теги: слишком женатый таксист, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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