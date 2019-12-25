Спектакль "Слава"

Жанр Константин Богомолов определил как "пьесу о хороших людях". Называется постановка пафосно, но она сама несет разрушение этого пафоса.
Автор использует идеологические формы, чтобы пропагандировать гуманистические идеи: что страх легитимен, что человеку позволено бояться погибнуть, что не надо лезть на амбразуру. Проигрывает тот герой, который готов идти на жертву.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все